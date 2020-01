Dava spesso in escandescenze minacciando i genitori: arrestato

Spinetta Marengo (Alessandria) – Un uomo di 32 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della squadra Volanti della questura di Alessandria perché da tempo assumeva atteggiamenti violenti nei confronti dei genitori. Le manette per lui sono scattate mercoledì scorso 8 gennaio dopo che, verso le 17:30, le pattuglie raggiungevano l’abitazione dove stava avvenendo l’ennesima violenta lite. A dovere rispondere di maltrattamenti in famiglia è Amedeo Alfano, nato a Sciacca, in Sicilia, ma da tempo residente a Spinetta coi genitori. Giunti sul posto, gli agenti dovevano intervenire con la forza per contenere la furia devastatrice dell’Alfano che stava distruggendo gran parte delle suppellettili e del mobilio dell’abitazione oltre che avventarsi contro i propri genitori perseverando con minacce di morte, già poste in essere in precedenza, tentando più volte lo scontro fisico con gli stessi, stavolta impedito grazie all’intervento dei poliziotti. Fermato e portato in questura, era tratto in arresto anche perché era accertato che era solito dare in escandescenze con aggressioni nei confronti della madre e del padre. Dell’avvenuto arresto era immediatamente informato il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, il quale disponeva che Alfano fosse associato alla casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria. Nei giorni successivi l’A.G. convalidava l’arresto, disponendone l’allontanamento dalla casa familiare.