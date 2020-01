Due alessandrini al vertice di Confcommercio Salute Piemonte

Alessandria – È noto – urbi et orbi – che il popolo alessandrino sia portato in modo sontuoso all’autoflagellazione, sport invero in uso su tutto il territorio nazionale ma in cui i mandrogni eccellono. Talvolta invece capita che a nostri concittadini siano riconosciuti i loro meriti curriculari soprattutto di carriere dedicate al settore sociale ed alle persone più fragili. Succede che la più importante realtà nazionale nel campo dell’imprenditoria diffusa, Confcommercio, abbia deciso di costituire un nuovo ed importantissimo ramo, destinato alla salute – intesa nella sua accezione più ampia: sanitaria sociale ed assistenziale – con l’intenzione di federare sotto la sua egida tutte le imprese e le professioni operanti nel settore per un bacino immenso di potenziali soci che sarà poi selezionato tramite l’adesione a una Carta Etica estremamente rigorosa nella tutela dei fruitori dei servizi di cu si tratta. L’iniziativa, che farà certamente discutere, ha già trovato forti adesioni in Liguria, Emilia e in parecchie altre regioni ad avanzato tasso di qualità nei servizi sanitari e socio-assistenziali (è probabile che il Presidente Nazionale sia scelto in questo ambito). Anche in Piemonte, e soprattutto nell’alessandrino, Confcommercio Salute (questo è il nome della Federazione) ha trovato molte e qualificate adesioni, tanto che il Presidente Piemontese sarà l’architetto Gaetano Dieni di Alessandria (a destra nel fotomontaggio), stimato professionista e noto per il suo rigore come amministratore del bene pubblico (recentemente è stato vice presidente del soggiorno Borsalino, dimissionario per profondi contrasti a proposito d’un risanamento amministrativo molto discutibile e di Alessandria Oggi ha dato ampio riscontro). Vicepresidente un altro alessandrino, il geometra Alfredo Fracchia (a sinistra nel fotomontaggio), esperto nelle politiche sociali e già amministratore di Alegas.