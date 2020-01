Frattura un polso alla moglie incinta e aggredisce i poliziotti: nigeriano clandestino in manette

Alessandria – È stato convalidato l’arresto da parte dell’autorità giudiziaria nei confronti di un nigeriano clandestino responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza a pubblici ufficiali. Martedì scorso, 7 gennaio, una pattuglia della Polizia interveniva in un’abitazione del centro cittadino in seguito ad una segnalazione da parte di un residente che aveva chiamato il 113 poiché era in corso una lite furibonda tra l’uomo e la moglie. Si tratta di Jerry John Jerry, nigeriano irregolare di 24 anni, che all’arrivo degli agenti, verso le 16:35, si rifiutava di aprire la porta tanto che i poliziotti hanno dovuto forzarla per entrare. Una volta dentro, gli agenti vedevano la devastazione che l’uomo aveva compiuto distruggendo suppellettili e danneggiando mobili. L’uomo tentava di fornire giustificazioni in merito all’accaduto, ma quando la moglie, anche lei nigeriana, che si era rifugiata in una stanza attigua all’ingresso, in lacrime supplicava i poliziotti di aiutarla, si avventava contro di lei minacciandola nel tentativo di farla tacere tanto che si rendeva necessario un poderoso intervento da parte del personale operante per evitare il peggio. Solamente grazie all’intervento dei poliziotti si riusciva a liberare la donna dalla stretta presa del marito che successivamente, nel tentativo di divincolarsi, spintonava con violenza gli operatori, due dei quali, nelle concitate fasi conseguenti, riportavano lesioni.

La donna, risultata poi al quarto mese di gravidanza, era soccorsa e trasportata con l’ausilio di personale del servizio di emergenza medica 118, al pronto soccorso dell’ospedale civile, ove i sanitari le riscontravano fratture ad un polso e ad alcune dita, lesioni per le quali è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Il nigeriano invece era accompagnato in Questura, dove era tratto in arresto per lesioni aggravate nei confronti della moglie e violenza e lesioni a pubblici ufficiali.

Nei giorni successivi, l’arresto era confermato dal pm di turno che ne disponeva il trasferimento alla casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, disponendo a carico di Jerry John la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.