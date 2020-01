L’architetto Giovanna Damonte condannata ad un anno per la morte dell’amante, il direttore dell’Atc Riccardo Sansebastiano

Alessandria – La Corte d’Assise ha condannato a un anno di reclusione, con l’accusa trasformata da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo, Giovanna Damonte, dipendente dell’Atc, per la morte di Riccardo Sansebastiano, compagno della donna, morto l’11 luglio 2016 nella mansarda di una palazzina di via Maggioli, come conseguenza di un gioco erotico.

La pena chiesta stamane dal pm Fabrizio Alessandria alla Corte d’Assise era stata di sei anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale.

Tra Damonte e Sansebastiano, entrambi dipendenti dell’Atc e legati da una relazione sentimentale riservata, la mansarda di via Maggioli era il luogo dove si incontravano e praticavano da tempo il cosiddetto “bondage”, una pratica sessuale che prevede legamenti o altri atti che limitano la libertà e i movimenti.

Secondo quanto ricostruito dal pm Alessandria, la Damonte, la mattina dell’11 luglio 2016, era una giornata particolarmente calda, aveva legato l’uomo a un palo, le mani fermate dietro la schiena, così come lui aveva chiesto espressamente.

Poi se ne era andata per alcune ore e al suo ritorno, alle cinque del pomeriggio, aveva trovato l’amante svenuto e rantolante: lo aveva soccorso e aveva subito chiamato il 118, ma ogni tentativo di salvataggio era stato inutile. Il comportamento dell’imputata, proprio in quei primi minuti di soccorso, poi di collaborazione alle indagini e di comportamento processuale, ha indotto il pubblico ministero a proporre le attenuanti generiche che hanno fatto ridurre la pena base richiesta di 10 anni a quella finale di 6 anni e 8 mesi.

Secondo Massimo Grattarola, avvocato che tutela i famigliari di Sansebastiano, l’uomo, mentre era legato, si era dibattuto e le lesioni, abrasioni ai polsi e una costola rotta lo provano: “in quel momento era ancora d’accordo di rimanere legato? No, Sansebastiano non voleva morire, ma chi lo aveva legato lì non c’era. Ne è seguita un’agonia lunga, un quarto d’ora, mezz’ora, un’ora, fino alla morte” ha rimarcato Grattarola.

Alla fine, la Corte d’Assise ha condannato la donna a un anno con l’accusa trasformata da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo.