Morte Giampaolo Pansa: il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, proclama lutto cittadino

Casale Monferrato – In una nota pubblicata sul sito del Comune, il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi (nella foto), ha affidato un messaggio di cordoglio per la morte del giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, avvenuta a Roma nella giornata di ieri.

“Ci lascia una delle figure della casalesità, tra le più importanti di tutti i tempi. Giornalista pungente, seppe negli anni della maturità andare controcorrente lasciandoci pagine storiche importantissime. Non dimenticò mai, nei suoi scritti, la sua Casale Monferrato che oggi piange un figlio illustre e unico. È mia intenzione proclamare una giornata di lutto cittadino per onorare la memoria di un nostro grande ambasciatore”.