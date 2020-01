Sul mercato è arrivata la candela di Gwyneth Paltrow all’odore della sua vagina

Milano (Sonia Oliva) – 24 ore ed è già sold out. Se proprio la volete, dovete mettervi in lista d’attesa. È già esaurita la candela profumata lanciata da Gwyneth Paltrow con l’odore della sua vagina. “This smells like my vagina”, un nome provocatorio nato da una battuta con il profumiere Douglas Little. Si dice che i due stessero lavorando a una fragranza e la Paltrow avrebbe esclamato: “Queste essenze somigliano all’odore di una vagina”. Da qui, l’idea di marketing che ha diviso il web e i social ma ha perfettamente centrato l’obiettivo. Un profumo inserito in una candela, creato mixando geranio, bergamotto agrumato, cedro, rosa damescena, semi di ambretta, descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”. La candela è, ovviamente, già stata rimessa in produzione e tornerà presto in vendita su Heretic, il sito del brand che l’ha creata, dove è possibile registrarsi per essere inseriti nella waiting list e ricevere una e-mail non appena il prodotto tornerà disponibile. L’attrice, premio Oscar per il film “Shakespeare in love” (1999), aveva già scatenato bufere tra il pubblico quando, lo scorso anno, aveva promosso la pratica coreana dello Chai-Yok, una sorta di sauna vaginale, un “trattamento” di vapore ed erbe, utile per ridurre lo stress, combattere le infezioni, alleviare i crampi mestruali e rafforzare la fertilità. La candela, realizzata in edizione limitata, è in vendita per 75 dollari (in euro 67,42).

Più le spese di spedizione. Il tutto all’odore di… fregatura.