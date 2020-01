Violenza su donne e minori: serie di denunce da parte dei Carabinieri di Casale

Casale Monferrato – Nell’ambito di un’attività di prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati riguardanti la violenza su donne e minori, i Carabinieri di Casale Monferrato, per garantire una maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e lesioni personali, hanno attuato le severe norme previste dal “Codice rosso” e, con l’aiuto delle varie Associazioni presenti sul territorio, hanno garantito protezione e sostegno alle vittime.

L’attività ha permesso di denunciare, nello specifico, una trentaseienne per atti persecutori, nei confronti di un casalese con precedenti di polizia, poiché, nel periodo da settembre a dicembre 2019, al termine della relazione sentimentale, avrebbe molestato la donna con continue telefonate e, in una circostanza, qualificandosi come parente del figlio minorenne della stessa, avrebbe tentato di accedere alla scuola per incontrarlo, venendo allontanato dai dirigenti scolastici; una quarantatreenne per minacce nei confronti dell’ex marito quarantasettenne, poiché, alterato dalla ricezione dell’atto di pignoramento e dal diniego dell’affidamento del figlio minorenne, avrebbe minacciato l’ex-moglie e l’ex-suocera; una trentaduenne, per diffamazione e molestie, nei confronti di un quarantasettenne poiché, da giugno a ottobre 2019, avrebbe effettuato numerose telefonate anonime sull’utenza della denunciante e avrebbe inviato per posta, a diversi esercizi pubblici e istituti scolastici della zona, lettere diffamatorie nei riguardi della donna; una cinquantatreenne, per molestie, nei riguardi di un ventiseienne con pregiudizi di polizia, poiché, da maggio a luglio 2019, avrebbe effettuato una serie di telefonate moleste sull’utenza della donna, madre dell’ex-fidanzata; un cinquantunenne per sottrazione consensuale di minorenne nei riguardi di una ventiquattrenne di origini brasiliane con precedenti di polizia, poiché in più occasioni si sarebbe allontanato in compagnia della figlia quindicenne del denunciante.