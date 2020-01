Al campo nomadi di Tortona si continua a consumare acqua e al Comune arriva una super bolletta

Tortona – A Tortona le famiglie sinti residenti al campo nomadi stanno continuando a consumare acqua. Un consumo totalmente contabilizzato al Comune di Tortona, proprietario dell’area.

Ma tutto questo sta per finire.

L’amministrazione Chiodi ha fissato al 31 gennaio la chiusura del contratto di fornitura a carico dell’ente. Così le famiglie sinti dovranno per forza allacciare il proprio contatore alla rete per avere l’acqua.

Anche se da regolamento i consumi sono a totale carico degli utenti e nonostante siano stati posizionati contatori personalizzati, infatti, questi non sono stati collegati alla rete idrica. Le utenze continuano a essere allacciate al contatore unico intestato al Comune.

Motivo per cui il debito con Gestione Acqua, fornitore dell’utenza, è salito vertiginosamente fino ad arrivare intorno ai 200.000 euro dato che per anni i nomadi non hanno pagato le bollette.

Poco prima di Natale il Comune di Tortona ha dovuto adottare una determina dirigenziale per accertare la somma di 41. 500 euro, che corrisponde al rimborso per il consumo dell’acqua dei sinti nel 2019. L’importo sarà suddiviso tra le famiglie in base al numero dei componenti e alla superficie occupata e il Comune dovrà riscuotere quanto dovuto da ciascun nucleo famigliare per pagare la fattura a Gestione Acqua.

Gestione Acqua, due anni fa, aveva assegnato un contatore a ogni famiglia sinti. Gli utenti però non avevano collegato i contatori alla rete idrica, realizzata proprio per consentire l’allacciamento delle singole utenze. Quindi di fatto non è cambiato niente e il debito ha continuato a salire.

Ora, con la chiusura del contratto di fornitura a carico del Comune al 31 gennaio, le cose dovrebbero cambiare.