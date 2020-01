Lattoniere stroncato da malore in un cantiere in via Setificio a Casale Monferrato

Casale Monferrato – Un uomo di 57 anni, Francesco Gebbia, di professione lattoniere, è deceduto stamane a Casale Monferrato intorno alle dieci e trenta in un cantiere in via Setificio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e ai tecnici dello Spresal, l’uomo si è sentito male mentre era al lavoro e si è accasciato al suolo.

A notarlo è stata una donna che abita accanto al cantiere e ha dato l’allarme.

I medici non hanno potuto fare nulla per salvare il cinquantasettenne. La Procura di Vercelli ha aperta un’inchiesta. Sul posto è arrivato anche il fratello della vittima.