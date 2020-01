Pernigotti, slittata al 29 gennaio l’udienza sul ricorso di Emendatori

Novi Ligure – È slittata al 29 gennaio l’udienza, inizialmente fissata per oggi al tribunale di Milano, sul ricorso che contesta la cessione del comparto gelati al gruppo Optima di San Clemente di Romagna da parte della Pernigotti.

I fatti risalgono a settembre. La cessione aveva tagliato fuori l’imprenditore Giordano Emendatori, definito il “re dei gelati”, autore dell’azione legale. Emendatori, solo poche settimane prima, aveva firmato con la Pernigotti un contratto preliminare milionario per acquisire il comparto gelati e creme.

Poi, però, era stato escluso dall’operazione, a favore della società che aveva fondato e poi ceduto a un fondo inglese e aveva, così, chiesto un maxi risarcimento.

A chiedere il rinvio sono stati i legali dell’imprenditore romagnolo. Non si sa se il rinvio sia motivato da una futura rinuncia all’azione risarcitoria da parte di Emendatori o da eventuali accordi tra le parti. Quest’ultimo si era visto respingere, a novembre, la richiesta di sequestro cautelare poiché il giudice aveva voluto sentire anche i legali della Pernigotti.

Preoccupazione è stata espressa dai sindacati e dal primo cittadino di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, per una situazione che rischia di trascinarsi per anni e chissà con quali esiti.

Non resta che attendere e vedere cosa accadrà il 29 gennaio.