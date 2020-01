Uomo aggredito in piazza da una banda di teppistelli che gli avevano appena rotto lo specchietto dell’auto

Alessandria (Red) – Purtroppo la maleducazione giovanile non fa neppure più notizia. Adolescenti che credono di sapere tutto, schiamazzano per la strada, camminano fuori dal marciapiede, bighellonano sulle strisce, per cui rompono i coglioni alle persone normali che sono al volante non per diletto, ma per necessità, e devono fermarsi per non metterli sotto. A scuola questi minchioni in erba contestano i professori, fanno i selfie, mettono in rete le sacrosante incazzature dei docenti che non ne possono più di simili idioti autoreferenziali ed insopportabili. Sono sempre di più quelli che pensano che ci vuole il legno, ovvero il manganello fascista, per cui con quattro manganellate come auspicava Bracardi-Catenacci, si rimetterebbero le cose a posto: il bullo all’ospedale col cranio fratturato, prognosi trenta giorni, e la gente sempre più tranquilla per le vie della città. Noi stessi della redazione abbiamo chiamato molte volte le forze dell’ordine quando passavano branchi di idioti rumorosi in Via Pontida al punto che le loro urla entravano nelle nostre stanze impedendoci di concentrarci. La pattuglia faceva un giro e poi tutto riprendeva come prima. Senza esagerare, ci vuole più potere alle autorità per fare rispettare quattro regolette facili facili: a scuola si va per studiare, per la strada si rispetta il codice, non si schiamazza per non disturbare gli altri in base ad un principio della libertà cosciente che vuole la libertà di ciascuno finire dove inizia quella degli altri, si rispettano gli anziani. Stavolta scorrendo le pagine di un foglio locale siamo venuti a sapere che lo scorso 28 dicembre un uomo presumibilmente di mezza età, che ha preferito mantenere l’anonimato, dopo aver cenato col fratello in un ristorante del centro, si è recato a riprendere la propria auto lasciata parcheggiata nella centralissima Piazza della Libertà. Mentre stava pagando alle casse automatiche ha sentito le urla del fratello che ha raggiunto vicino all’auto dove un gruppo di ragazzini, tutti intorno ai quindici anni, aveva rotto a calci uno degli specchietti laterali della vettura. Ha cercato di allontanarli, arrivando anche a spingerne uno, ma per tutta risposta è stato aggredito e preso a pugni, calci e sputi. Naturalmente, essendo dei miserabili vigliacchi, senza nessuna eccezione, i teppistelli se la sono data a gambe facendo perdere le proprie tracce. Chissà se sono gli stessi che da un po’ di tempo a questa parte si divertono nottetempo a fracassare le vetrine dei negozi del centro. È successo alle Pizzerie “Il Caminetto” e “Vesuvio”, ai ristoranti “Timo e Rosmarino” e “Tigella Bella”, a Pizzò, alla pasticceria e caffetteria “Casa Signorelli”, tutti locali che si trovano in centro tra Via Milano, Via Vochieri, Via dei Martiri, Via Alessandro III.

Allora, egregi reggitori della Cosa Pubblica, vogliamo fare qualcosa o lasciamo andare le cose come vanno? Cioè a puttane?

Vogliamo pensare a pattuglie di vigilanti che garantiscano la quiete e la convivenza civile o vogliamo essere ostaggi di quattro mocciosi con le gocce di latte ancora sulle labbra che si credono onnipotenti quando rompono i coglioni?

E vogliamo contrastare anche certi genitori che sono idioti come i figli che difendono?

Altrimenti, statene certi, checché ne scriva Bruno Vespa, tornerà il manganello. (Foto web, tratta da Radio Gold).