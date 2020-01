Cocaina e hashish nascosti nelle gabbie dei piccioni: tre arresti da parte dei Carabinieri di Acqui Terme

Acqui Terme – Nascondevano la droga all’interno delle gabbie in cui faceva crescere i piccioni del suo allevamento, convinti che nel caso fosse stato oggetto di una perquisizione nessuno avrebbe pensato di cercarla lì e, quand’anche lo avesse fatto, il fetore nauseabondo degli escrementi dei volatili ne avrebbe senz’altro “coperto” l’odore persino al fiuto dei cani antidroga.

Per questo, i Carabinieri di Acqui Terme hanno deciso di chiamare “Pigeon”, “Piccione”, l’operazione che nei giorni scorsi, a poco meno di un anno dalla conclusione delle indagini, ha portato all’arresto, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria, di tre cittadini di nazionalità albanese, un quarto risulta latitante, mentre per un loro complice italiano è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le indagini hanno consentito di individuare e stroncare un fiorente mercato dello spaccio di droga nel territorio acquese, grazie anche alle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato, nei pressi dello stabile occupato da due degli arrestati, un preoccupante andirivieni di persone.

Ancora una volta, la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine ha dato i suoi frutti.

Le indagini immediatamente attivate dai Carabinieri hanno infatti consentito di identificare dapprima gli acquirenti dello stupefacente e, successivamente, gli spacciatori, dei quali sono stati ricostruiti in modo certosino i movimenti, i canali di approvvigionamento della droga, per lo più cocaina ma anche hashish, ed i nascondigli ove questa era stata momentaneamente stoccata in attesa di essere venduta.

Grazie ad un articolato impianto investigativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acqui sono riusciti ad individuare il posto dove lo stupefacente era stato nascosto, localizzato in una cascina sita nelle campagne acquesi, all’interno delle gabbie in cui la mente della banda, S.E., albanese di 35 anni, faceva crescere i piccioni del suo allevamento.

Gli investigatori sono, così, riusciti ad effettuare diversi sequestri, il più ingente dei quali nel mese di ottobre 2018: all’interno della cascina, in una delle gabbie dei piccioni sono stati trovati circa due etti e mezzo di cocaina e 2.200 euro. Solo una minima parte, però, dei proventi dell’attività di spaccio, di cui sono stati ricostruiti oltre 300 episodi.

Oltre a S.E., sono finiti in carcere ad Alessandria i connazionali T.K. e G.J. rispettivamente di 39 e 29 anni, mentre per R.R., 56 anni, di nazionalità italiana, anch’egli coinvolto nelle attività illecite, il G.I.P. ha ritenuto sufficiente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.