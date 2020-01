Dopo le dimissioni di Medvedev e del suo governo, Putin ha avanzato la candidatura di Mishustin a nuovo primo ministro

Mosca – Dopo che il primo ministro russo Dmitry Medvedev e tutti i ministri del suo governo si sono dimessi nel pomeriggio di oggi, dopo che presidente Vladimir Putin aveva annunciato la sua intenzione di tenere un referendum per introdurre cambiamenti significativi alla Costituzione dando più poteri al Parlamento e al governo, togliendoli al presidente, lo stesso Putin ha interpellato

Mikhail Mishustin (nella foto), 53 anni, che ricopre attualmente la carica di direttore del Servizio Federale Tributario della Federazione Russa, ed è consigliere di stato di prima classe, per invitarlo a prendere il posto di Medvedev.

“Il presidente Vladimir Putin – riferisce l’ufficio stampa dell’Amministrazione Presidenziale russa – ha avuto un incontro di lavoro con Mikhail Mishustin, al quale ha proposto di occupare la carica di capo del governo. Ricevuto il consenso, sottopone la candidatura di Mishustin all’approvazione della Duma di Stato”.

Moscovita, un passato nel mondo dell’impresa, Mishustin aveva già ricoperto la carica di vice ministro con delega ai tributi, direttore del Catasto federale della Russia, direttore dell’Agenzia Federale per le zone economiche speciali all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico.

A partire dal 2010 ricopre la carica di direttore del Servizio Federale Tributario della Federazione Russa.

La candidatura di Mishustin sarà sottoposta alla Duma di Stato russa che, come proposto da Putin nel suo intervento davanti all’Assemblea Federale, ha facoltà di approvarla o rifiutarla.