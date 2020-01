Grigi: in arrivo il centrocampista Di Quinzio, attesa per l’attaccante Romero e per il difensore Valietti

Aggiornamento: l’Alessandria ha ufficializzato l’arrivo di Davide Di Quinzio, centrocampista classe 1989, dal Pisa.

Come comunicato dal club piemontese, Di Quinzio è stato ingaggiato a titolo definitivo fino al 30 giugno 2022. Il centrocampista è già ad Alessandria e questo pomeriggio si aggregherà al resto del gruppo.

Nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Cuneo, Spal e Como. Sette presenze in serie B con il Pisa, di cui quattro da titolare, con un gol all’attivo.

Alessandria – Entra nel vivo il mercato invernale dell’Alessandria. Oggi, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, al club grigio dovrebbe approdare il centrocampista centrale Davide Di Quinzio (nella foto), 31 anni, giocatore versatile che può essere utilizzato come mezz’ala destra o sinistra. Per lui contratto fino al 30 giugno 2022.

Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbe arrivare alla corte di patron Di Masi anche l’attaccante classe 1992 Niccolò Romero.

Anche per lui contratto fino al 30 giugno 2022 ma c’era ancora da attendere per la squadra da cui proviene, il Sudtirol, che starebbe ancora aspettando l’ingresso in rosa di un nuovo attaccante prima di liberare il giocatore.

L’operazione, comunque, dovrebbe concludersi entro la fine della settimana.

Dal Genoa, infine, dovrebbe arrivare in prestito il difensore Federico Valietti, 21 anni, chiamato a sostituire Andrea Cambiaso.