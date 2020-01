Grigi: per la fascia destra spunta un’alternativa a Valietti, il classe ’98 Eleuteri

Alessandria – In seguito all’infortunio di Cambiaso, l’Alessandria sta valutando un possibile sostituto e il primo nome a circolare è stato quello di Federico Valietti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il ds del club grigio Fabio Artico starebbe valutando anche Alessandro Eleuteri (nella foto), classe ’98, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito alla Feralpisalò, formazione con la quale ha collezionato 12 presenze in questa stagione.

Nella scorsa stagione Eleuteri ha raccolto 36 gettoni, sempre nel girone B di serie C, con la maglia del Ravenna.