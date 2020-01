Il telefonino può causare il cancro, lo dicono i giudici

Torino (Sonia Oliva) – La Corte d’Appello di Torino, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea sostenendo che l’uso prolungato del cellulare può causare tumori alla testa. Una sentenza emessa nel 2017 che aveva stabilito un “nesso di causalità” tra l’utilizzo del telefonino e una particolare forma di tumore. Il caso era stato portato alla luce da un dipendente Telecom colpito da neurinoma del nervo acustico, un tumore benigno ma invalidante che interessa l’ottavo nervo cranico. “Esiste una legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale, secondo criteri probabilistici più probabile che non”, si legge nelle motivazioni della sentenza. Questa neoplasia ha origine dalla guaina che riveste il nervo stesso ed è uno dei tumori intracranici più diffusi le cui cause dello sviluppo risulterebbero, però, ancora sconosciute. La sentenza di oggi riapre dunque un dibattito che, in realtà, non si è mai chiuso: l’uso del telefonino può causare il cancro? Il rapporto curato dall’ Istituto Superiore di Sanità, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea non ha confermato l’aumento di neoplasie legato all’uso del cellulare ma non ha neanche divulgato prove scientifiche chiare del contrario e le effettuate sino ad ora non portano né ad escludere né a confermare questo nesso con assoluta certezza. Quasi 50 anni di telefoni cellulari, una storia cominciata il 3 aprile 1973, usati tutti i giorni da tutti, senza limiti d’età, per più ore al giorno, in tutto il mondo. Il primo telefono senza fili fu inventato in Italia da Paolo Pecora, giovane studente, nel 1968 ma, come è successo con Meucci contro Bell il telefono cellulare fu brevettato da Martin Cooper, direttore della sezione Ricerca e sviluppo della Motorola, che fece la sua prima telefonata da un cellulare il 3 aprile 1973. Un numero infinito di onde elettromagnetiche ma, secondo gli esperti, non sono stati registrati aumenti anomali di particolari forme tumorali. Lo sostengono il National Cancer Institute, la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control and Prevention americani. Va detto che anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si preoccuperebbe di tenere la situazione sotto stretta sorveglianza considerato che sono 7,5 miliardi le schede sim attive (dati del Mobile World Congress del 2017). Un numero impressionate, destinato solo ad aumentare. Un numero che supera quello degli abitanti della terra. Un altro dato da tenere in considerazione è che, solo negli ultimi tre mesi del 2016, sono stati venduti circa 440 milioni di smartphone. Si avete letto bene: quattrocentoquaranta milioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, 9 anni fa, aveva classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza provocati dalle radiazioni emesse dai telefonini, come possibili cancerogeni per l’uomo. Significa che potrebbe esserci un rischio di cancro associato ma le prove non basterebbero per confermare il nesso di casualità. Unico dato certo in questa altalena di smentite e tentativi di insabbiare una questione che creerebbe un danno economico troppo alto resta, appunto, il peso che il “mondo della telefonia” ha sull’economia. Verrebbe quasi da pensare che si dia più valore al denaro che alla salute dell’essere umano. Ma no! Non è possibile. Comunque, nell’attesa che si scopra la verità, ecco alcune precauzioni: usare gli auricolari, non dormire con il cellulare vicino, evitare che i più piccoli usino il telefono e… pregare che, davvero, non ci siano relazioni tra l’uso del cellulare e il cancro.