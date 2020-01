Musica d’autore con Baccini a Lazise

Milano (Sonia Oliva) – Domenica 19 gennaio, sarà Francesco Baccini a trascinare con la sua musica il pubblico della seconda edizione di “Lazise – Canzoni d’autore” in programma fino al 22 Marzo alla Dogana Veneta (Piazzetta A. Partenio,13), nella magica cornice della sponda orientale del Lago di Garda. E così continuano le domeniche ad ingresso libero dedicate, appunto, ai protagonisti della canzone d’autore che vedranno esibirsi, oltre a Baccini, Mario Castelnuovo (2 Febbraio ore 17.30), Vittorio De Scalzi (16 Febbraio ore 17.30) ed Eugenio Finardi (22 Marzo ore 17.30).

“Siamo contenti dell’arrivo di Francesco Baccini per la seconda data di questa rassegna musicale, dopo il grande successo e il sold out del concerto di Massimo Luca”, ha commentato Marco Rossi, AD di Azzurra Music.

La rassegna, realizzata grazie al contributo del Comune di Lazise con l’Assessore alle Manifestazioni Elena Buio, e organizzata da Azzurra Music, ha unito musica e solidarietà. Durante ogni concerto, infatti, un’associazione benefica del territorio darà informazioni e raccoglierà fondi per la propria causa. Tutte le esibizioni degli artisti saranno a ingresso gratuito con offerta libera a sostegno delle varie associazioni.

Il concerto di Francesco Baccini, cantautore tra i più eclettici del panorama musicale italiano, comincerà alla 17.30. Tanti successi per una carriera cominciata alla grande. L’esordio (era il 1989) con l’album “Cartoons” che gli fa vincere la prima Targa Tenco (la seconda è del 2012 con il disco “Baccini canta Tenco”) e lo vede anche premiato come rivelazione a Saint Vincent. L’anno successivo esce “Il pianoforte non è il mio forte” che contiene il singolo “Le donne di Modena” e “Genova blues” con Fabrizio De André. Sempre nel 1990 vince il Festivalbar con “Sotto questo sole” in coppia con Paolo Belli e i Ladri di Biciclette. E poi il Festival di Sanremo, il teatro, la tv, il cinema e, lo scorso anno, i festeggiamenti per i 30 anni di carriera.