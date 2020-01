Pubblicate le scadenze per la candidatura alle borse di studio create da Amazon

di Sonia Oliva – Sono stati pubblicati i bandi per le borse di studio Women In Innovation, promosse da Amazon per aiutare giovani donne ad inserirsi nel mondo dell’innovazione, del digitale e della tecnologia. Il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e, da quest’anno, l’Università Tor Vergata di Roma hanno, infatti, pubblicato sui propri siti le modalità per candidarsi alle borse di studio e la data di scadenza per la presentazione della domanda. Un finanziamento di € 6.000 all’anno, per tre anni, a tre studentesse da altrettanti atenei italiani. Oltre a supportare economicamente le studentesse, Amazon metterà a disposizione un mentore per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro, come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro in Amazon o in altre aziende. “Con queste borse di studio stiamo cercando di fare la differenza per molte giovani donne che un giorno diventeranno leader nell’innovazione”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. Aderiscono al progetto Donatella Sciuto, Prorettrice del Politecnico di Milano, Claudia De Giorgi, Vice Rettrice per la Qualità, il Welfare e le Pari Opportunità del Politecnico di Torino, e il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Orazio Schillaci.

Politecnico di Milano

Possono partecipare al concorso le studentesse che, entro la scadenza del bando, siano immatricolate per la prima volta all’a.a.2019/2020 ai corsi di laurea in Ingegneria Matematica e in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, che abbiano sostenuto e regolarmente registrato in carriera almeno 20 CFU utili al conseguimento del titolo e che abbiano riportato una media degli esami utili al conseguimento del titolo non inferiore a 24/30. La domanda deve essere presentata entro il 13 marzo 2020. Questo il link per ulteriori informazioni: https://www.polimi.it/fileadmin/user_upload/allegati_borse_premi/1573644404_Bando%20Amazon%20Women%20in%20Innovation%2019-20p.pdf

Politecnico di Torino

Per concorrere, le candidate devono aver effettuato la prima immatricolazione al sistema universitario nell’a.a. 2019/2020 al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Informatica (Computer Engineering) presso il Politecnico di Torino, aver conseguito almeno 20 CFU, utili al conseguimento del titolo, alla data del 29/02/2020, e aver riportato una media degli esami utili al conseguimento del titolo non inferiore a 26/30. La scadenza della domanda è prevista per il 12 marzo 2020, mentre la pubblicazione esiti avverrà entro il 12 maggio 2020. Per maggiori dettagli: https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bacheca_borse.form_Apply_borse?p_lang=it&p_tipo_borsa=S

Università Roma Tor Vergata

Per l’assegnazione della Borsa di studio le studentesse, alla data di scadenza del bando devono essersi immatricolate per la prima volta all’a.a. 2019/2020 al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica oppure al Corso di Laurea in Ingegneria di Internet presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Sarà inoltre necessario aver conseguito e regolarmente verbalizzato almeno 18 CFU e avere una media degli esami utili al conseguimento del titolo non inferiore a 26/30. Le domande dovranno essere inviate all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” entro il 9 marzo 2020. La pubblicazione degli esiti avverrà il 13 aprile 2020. Ulteriori informazioni al link: https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/79351