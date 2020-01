Tragico incidente sul lavoro: giovane elettricista muore in un’azienda di autotrasporti nel Cuneese

Busca – Gravissimo incidente sul lavoro accaduto ieri a Busca, nel Cuneese, alla Trae (Trasporti Europei), impresa di autotrasporti con sede in via Laghi di Avigliana, sulla strada provinciale verso Costigliole Saluzzo.

Un giovane elettricista, Daniele Peroncelli (nella foto), 32 anni, ha perso la vita mentre stava cambiando delle lampade.

La dinamica non è ancora stata chiarita con esattezza ma pare che l’uomo stesse lavorando a bordo di un carrello elevatore con i comandi sul cestello, intento a sostituire alcune lampade-faro all’interno dello stabilimento.

Un normale intervento di manutenzione ordinaria, insomma, ma che si è trasformato in tragedia, forse a causa di una fatale distrazione.

Mentre stava azionando la retromarcia l’artigiano è finito di spalle contro una trave che lo avrebbe colpito alla testa, incastrandolo anche al cestello.

Immediati i soccorsi da parte del personale della Trae, poi l’arrivo dei vigili del fuoco di Cuneo e dell’équipe medica del 118. Vani i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul colpo.

Allo stabilimento di via Laghi d’Avigliana anche i carabinieri di Busca e i tecnici dello Spresal per i rilievi.

La salma è stata composta nella camera mortuaria dell’Hospice di Busca in attesa del nullaosta per i funerali. Non si esclude l’autopsia.

Daniele Peroncelli lascia la moglie, Stefania Cuniberti, la figlia Marta, due anni, il padre Antonio, la madre Margherita e la sorella Caterina.