“Viktor & Rolf” ripristina il menswear

Pambianco – “Viktor & Rolf” rispolvera giacche e cravatte. Il marchio del gruppo Otb ha annunciato a Wwd il ritorno al menswear dopo la chiusura del marchio Monsieur e di tutte le linee prêt-à-porter, avvenuta 5 anni fa. Attraverso un accordo di licenza internazionale con l’azienda giapponese Shiffon prende vita la nuova linea Mister Mister, svelata durante l’attuale fashion week maschile parigina (14-19 gennaio). Il brand, finora focalizzato sulle collezioni couture e bridal, ha recentemente reintrodotto alcune proposte ready to wear attraverso creazioni da sera e piccole capsule in vendita attraverso l’e-store. Viktor& Rolf, la cui direzione creativa è da sempre affidata ai fondatori Rolf Snoeren e Viktor Horsting, sembra intenzionato a varcare ulteriormente i confini dell’alta moda come testimoniano una serie di nuovi progetti.

Il duo ha infatti realizzato, in collaborazione con Calida, una collezione sostenibile di intimo e homewear sia maschile che femminile che verrà svelata durante la prossima edizione del Salon International de la Lingerie di Parigi per poi essere distribuita in oltre 500 negozi. In concomitanza con la passerella couture P/E 2020 della prossima settimana, il marchio svelerà inoltre una capsule ‘see now-buy now’ di borse e scarpe in partnership con Melissa, brand brasiliano specializzato in accessori di gonna. Le proposte saranno disponibili all’interno della boutique online di V&R e successivamente su Farfetch.

La collezione Mister Mister si compone di circa 130 pezzi con un entry price di 100 euro e capispalla da 2.000. Gli indumenti, spiega il CEO Andrea Collesei, saranno in vendita a partire da luglio con focus sul mercato giapponese. La linea maschile combina casualwear e sartorialità con numerose proposte in maglia e grafiche trompe-l’oeil. Una parte della collezione è realizzata con tessuti provenienti da avanzi di produzione.

V&R ambisce a raggiungere i 300 milioni di euro in vendite retail entro 5 anni, cifra che include le fragranze V&R sviluppate in licenza con L’Oréal.