Ad Alessandria prima firmi la ricevuta e poi ti consegnano il documento

Alessandria (Andrea Guenna) – Noi giornalisti – quelli veri e non quelli che “fanno finta”, come usa in Alessandria – siamo soliti essere insultati, minacciati, querelati perché scriviamo quello che succede. E per il fatto che Alessandria è una città in coma, si fa presto a trovare quello che non va. Per esempio, oggi sono andato a Palazzo Rosso a ritirare una notifica nell’ufficio preposto a consegnare i documenti non ritirati. Entro in una stanza sporca e puzzolente dove si ritirano gli atti, e una delle due signore alla scrivania, con fare da caserma (Alessandria, stando ai documenti dell’archivio di Stato, alla fine del Settecento contava 15.000 soldati, ma anche 3.000 puttane e, compresi i sobborghi, 5.000 ladri di cavalli), mi mette davanti una ricevuta che avrei dovuto firmare. “Intanto firmi qui” mi dice, ed io rispondo: “Firmi qui un cazzo!”.

Sono stato brutale, lo riconosco, ma non ne potevo più. L’educazione è una forma di rispetto per gli altri e le cose si possono dire anche con garbo. Non costa niente. Quella donna è stata prepotente e maleducata ed io ho risposto per le rime. Forse un po’ sopra le righe e me ne dolgo.

Ma, ripresa la calma, ho fatto presente che forse avrei firmato solo dopo aver preso visione di quello che dovevo prendere.

Apriti o cielo! Le due carampane si sono scandalizzate perché mi sono permesso di far presente che la ricevuta è un documento che attesta il fatto di aver ricevuto qualcosa. Forse sono illetterate, fatto non raro nella capitale della Mandrognìa dove per “grana” in senso di soldi, si dice “grano”, per “zoccoli” si dice “zoccole”, e per “catafratto” si dice “caraffato”.

Tuttavia ad Alessandria vivo con piacere, anche per il fatto di essere pronipote di Enrico Borgo – un grande alessandrino, giornalista risorgimentale, marito della pedagogista Lina Borgo Guenna – che ha fondato il periodico “Il Fuoco” nel 1899, un foglio massonico che mandava affanculo tutti.

Anch’io, essendo, mio malgrado, un Libero Muratore discendente di uno dei primi dieci Venerabili d’Italia, Antonio Rivaro (Venerabile nel 1745 della Loggia Bienfaisance di Novi, la quarta Loggia Massonica della Penisola), non posso venir meno al dissenso nei confronti di funzionari dello Stato indolenti, ignoranti, forcaioli come ho incontrato oggi a Palazzo Rosso.

“Chiama la Polizia Locale” ha ingiunto stentoreo alla fiacca impiegata dell’ufficio consegne atti giudiziari il miserabile dirigente, al quale ho detto che è un idiota, e che risponde al nome di Giuseppe (ometto il cognome per pietas christiana).

La beffa finale: il plico che mi hanno consegnato era aperto.

Omnia munda mundis.