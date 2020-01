Altra “spaccata” ad Alessandria: sfondata la vetrina e rubato l’incasso al salone da parrucchiere My Lab al Quartiere Pista

Alessandria – Si allunga ulteriormente la lista delle “spaccate” ad Alessandria ai danni di esercizi commerciali. Questa volta la zona in cui si è svolto l’atto vandalico non è stato il centro storico ma il Quartiere Pista.

Nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti hanno preso di mira il salone da parrucchiere MyLab, in Corso IV Novembre, sfondando la vetrina e rubando l’incasso degli ultimi giorni, alcune centinaia di euro.

Ad allertare la titolare del negozio, Simona Piazzo, è stata la Questura di Alessandria, intervenuta sul posto.

Oltre al danno, tra l’altro, anche la beffa dato che era da pochi giorni che il salone MyLab aveva aperto in Pista.