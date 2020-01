Bertram Derthona fa suo il derby con Biella

Voghera – Importante vittoria casalinga per Bertram Derthona nel derby contro Edilnol Biella, ancora una volta sconfitta da una compagine della nostra provincia tre giorni dopo il ko contro Casale.

La squadra di coach Marco Ramondino si è imposta all’overtime per 93-91, dopo aver rimontato una sfida che la vedeva sotto di 12 punti all’intervallo lungo.

Decisivo il canestro di Tavernelli che, negli ultimi secondi di gara regolamentare, ha regalato il 79 pari prolungando la sfida e, alla fine, i tiri liberi di Cepic e Gaines.

Sugli scudi Grazulis, in doppia doppia con 32 punti e 10 rimbalzi.