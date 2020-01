Ex Mercatone Uno di Serravalle Scrivia, la cassa integrazione finisce a maggio e intanto si spera in un possibile acquirente

Serravalle Scrivia – Non si sblocca la situazione alla Mercatone Uno di Serravalle Scrivia, ormai rimasta in una sorta di limbo dal 2015. Da allora, infatti, dei 35 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione e alcune ricollocazioni in altre aziende, oggi sono rimaste in regime di cassa integrazione ventidue persone e la situazione è rimasta così, nonostante la nomina di nuovi commissari straordinari dopo il fallimento della Shernon holding che circa 2 anni fa aveva acquisito 55 dei punti vendita dal gruppo Mercatone, mentre 18 andarono alla Globo. Ma solo questi ultimi sono tuttora aperti.

La scorsa settimana si è tenuto un incontro al Mise a Roma cui hanno partecipato i rappresentanti nazionali e regionali di Cgil, Cisl e Uil commercio ma l’esito pare, al momento, non aprire spiragli positivi sul futuro dei dipendenti di Serravalle.

“Sostanzialmente è stato ribadito che rimarremo, grazie a una proroga, in cassa integrazione sino al 23 maggio. Parliamo non solo dei 22 lavoratori di Serravalle ma di un totale di 1689 in tutta Italia di cui 242 in Piemonte – le parole di Daniela Zino, in rappresentanza dei colleghi dipendenti che ha poi sottolineato come particolarmente difficile sia la situazione del punto vendita di Serravalle.

“Al momento non ci sono manifestazioni d’interesse nei confronti del nostro punto vendita. La situazione ci è stata confermata anche dal nostro referente sindacale di zona. Abbiamo solo la certezza della cassa integrazione sino al 23 maggio. Sarà difficile, ma speriamo che possa essere ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre, confidando che in questo lasso di tempo qualche potenziale acquirente si faccia vivo”.