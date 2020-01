Novipiù Casale cade contro il fanalino di coda Bergamo

Bergamo – Ko esterno per la Novipiù Junior Casale, superata dal fanalino di coda Bergamo 70-68 nel turno infrasettimanale della serie A2 di basket.

Sotto di nove punti dopo dieci minuti, i rossoblu hanno subito rialzato la testa e battagliato contro i lombardi fino alla fine. Di Allodi il canestro bergamasco decisivo mentre, nell’ultima azione, Tomasini ha fallito la tripla della possibile vittoria. Per la Novipiù tre i giocatori in doppia cifra: Sims ha chiuso a quota 25 punti, 11 per capitan Martinoni e Tomasini.