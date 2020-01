È un film di genere drammatico del 2019, diretto da Clint Eastwood, con Sam Rockwell e Olivia Wilde. Uscita al cinema il 16 gennaio 2020. Durata 129 minuti. Distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il film, diretto da Clint Eastwood, prende il titolo dal nome della guardia giurata che nel 1996, durante i giochi olimpici di Atlanta, salvò moltissime vite umane, scoprendo per primo la bomba piazzata nel Centennial Park e facendo evacuare rapidamente le persone presenti nel celebre parco della città della Georgia. Bastarono però pochi giorni per trasformare Jewell da eroe a sospettato numero 1 dell’FBI, che stava indagando sul fallito attentato. Diffamato dalla stampa e vilipeso dall’opinione pubblica, la vita dell’uomo andò in frantumi. Per dimostrare la sua innocenza, Richard Jewell (Paul Walter Hauser) decise di rivolgersi a Watson Bryant (Sam Rockwell) avvocato anti-establishment, il quale si ritrovò ad affrontare una causa al di sopra delle sue possibilità, ma deciso a ripulire il nome del suo cliente a ogni costo.

Oltre ai due interpreti già citati, nel cast del film ritroviamo Kathy Bates nel ruolo di Bobi Jewell, madre di Richard, Jon Hamm in quello del capo della squadra investigativa dell’FBI, e Olivia Wilde nei panni di Kathy Scruggs giornalista del The Atlanta Journal-Constitution, principale quotidiano della città.

Data di uscita:16 gennaio 2020

Genere: Drammatico

Anno:2019

Regia: Clint Eastwood

Attori: Sam Rockwell, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates, Paul Walter Hauser, Nina Arianda, Ian Gomez, Deja Dee, Wayne Duvall, Mike Pniewski, Mitchell Hoog, Niko Nicotera, Billy Slaughter, Dylan Kussman

Megaplex Stardust Tortona

dal 16 gennaio 2020

SALA 6

da lunedì a venerdì

20:10 – 22:40

Sabato

17:30 – 20:10 – 22:40

Domenica

14:50 – 17:30 – 20:10 – 22:50

Paese: USA

Durata:129 min

Distribuzione: Warner Bros. Pictures

Sceneggiatura: Billy Ray

Fotografia: Yves Bélanger

Montaggio: Joel Cox

Musiche: Arturo Sandoval

Produzione: 75 Year Plan Productions, Appian Way, Misher Films, The Malpaso Company