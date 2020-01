Sul regionale con un coltello a serramanicio: denunciato dalla Polfer

Alessandria – Viaggiava su un treno con un coltello a serramanico con lama di 23 centimetri. Ma non è sfuggito all’attenzione della Polfer di Novi Ligure che ha bloccato e denunciato un trentenne italiano residente in provincia di Alessandria, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Ad incastrarlo è stato il nervosismo che stava mostrando non appena il treno, un regionale, aveva da poco lasciato la stazione di Alessandria.

Arrivati ad Asti i poliziotti hanno poi fatto scendere il passeggero e scoperto il coltello a serramanico.

L’uomo dovrà ora rispondere di una denuncia per porto abusivo di armi.