The Lodge, film diretto da Severin Fiala e Veronika Franz, è la storia di due ragazzi che, dopo la morte della madre suicida , trascorrono un weekend in una remota baita di montagna assieme alla nuova, giovane compagna del padre (Riley Keough), che disprezzano apertamente. Ma una furiosa tempesta di neve li bloccherà all’interno della casa e la convivenza forzata non sarà facile. L’ostilità dei fratelli farà emergere traumi dal passato della donna, la cui infanzia, contrassegnata da una severissima educazione iper-religiosa, non è stata delle più felici. Proprio quando le relazioni tra i tre cominciano finalmente a migliorare, iniziano a verificarsi alcuni eventi strani e spaventosi e un’oscura presenza minaccia le loro vite.

Data di uscita:16 gennaio 2020

Genere: Horror

Anno: 2019

Regia: Severin Fiala, Veronika Franz

Attori: Riley Keough, Richard Armitage, Alicia Silverstone, Jack Martell, Rebecca Faulkenberry, Lia McHugh, Danny Keough, Katelyn Wells, Lola Reid

Megaplex Stardust Tortona

dal 16 gennaio 2020

SALA 2 20:50 – 22:50

Paese: Gran Bretagna, USA

Durata:100 min

Distribuzione: Eagle Pictures

Sceneggiatura: Sergio Casci, Severin Fiala, Veronika Franz

Fotografia: Thimios Bakatakis

Montaggio: Michael Palm

Musiche: Danny Bensi, Saunder Jurriaans

Produzione: FilmNation Entertainment, Hammer Films