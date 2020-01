A fuoco un garage a Viguzzolo: intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno messo in sicurezza due bombole di gpl

Viguzzolo – Intervento, ieri sera intorno alle nove e mezza, dei Vigili del Fuoco di Tortona a Viguzzolo, nel garage di un’abitazione in via Circonvallazione 109.

Per cause ancora in corso di accertamento, il garage, forse a causa di un corto circuito, ha preso fuoco.

Il fumo e le fiamme, notate da diverse persone, hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono tempestivamente intervenuti i pompieri tortonesi, subito avvertiti dal padrone di casa che, all’interno dell’autorimessa, erano custodite due bombole da cucina, piene di gas gpl, altamente pericoloso.

Il lavoro dei pompieri è stato molto lungo tanto che l’intervento è andato avanti fin dopo la mezzanotte.

All’interno del garage, infatti, oltre alle bombole, c’era anche diversa legna che stava bruciando e alimentava le fiamme in continuazione. Una delle due bombole, inoltre, si era già surriscaldata e il rischio di esplosione è stato davvero alto.

Gravi, alla fine, i danni: il materiale all’interno del garage, attrezzi e altri oggetti, è andato completamente distrutto. Danneggiati anche il tetto e l’impianto elettrico.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, soprattutto, è stata evitata un’esplosione che avrebbe potuto provocare una tragedia.