Tortona – Nuovi arrivi in casa Bertram Derthona. Il mercato invernale dovrebbe portare nelle file del roster allenato da coach Ramondino l’ex Novipiù Casale Jamarr Sanders (nella foto), che dovrebbe arrivare entro fine settimana, e Luca Severini, in uscita da Treviso e che potrebbe, domenica, essere già a disposizione per il match con Scafati.

In uscita, invece, Kenny Gaines, in procinto di tornare negli Stati Uniti.