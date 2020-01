Cuneo, auto si scontra frontalmente con un pullman: morta una collaboratrice domestica di 50 anni

Cuneo – Grave incidente stradale, ieri sera, alle porte di Cuneo, in via del Bosco sulla provinciale che collega San Pietro del Gallo con Passatore a poca distanza del ponte sul Grana.

Una donna di 50 anni, Georgeta Mariana Vasilcu, originaria della Romania, che lavorava come collaboratrice domestica, alla guida di una Yaris, forse a causa di un sorpasso azzardato, si è scontrata frontalmente con un pullman del Consorzio Grandabus. Il mezzo viaggiava in senso opposto verso il capoluogo provinciale.

A bordo del bus c’era soltanto il conducente che dopo l’ultima corsa di linea stava rientrando in direzione del deposito. Scattato l’allarme sono intervenuti squadre di vigili del fuoco, la polizia municipale e l’equipe medica del 118.

Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Estratta dalla vettura il personale medico ha cercato di rianimare Georgeta Mariana Vasilcu per diversi minuti, inutilmente.

Sotto choc l’autista del bus. La circolazione lungo la provinciale per San Pietro del Gallo è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Nel frattempo sono stati avvertiti i familiari della donna a Busca che hanno raggiunto il luogo dell’incidente. L’auto e il bus sono stati posti sotto sequestro a disposizione della magistratura.