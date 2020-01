Da Italia Nostra Sezione Alessandria

Alessandria – Il 12° corso d’Arte e Architettura prevede per la prossima settimana 2 eventi presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Via Guasco 47 Alessandria.

Martedì 21 Gennaio, ore 16.30, relazione della professoressa Maria Luisa Caffarelli sul tema “Architettura senza futuro: edifici industriali in via di dismissione o di riutilizzo da monumenti di archeologia industriale a effimeri spazi creativi ad Alessandria”.

Giovedì 23 Gennaio al mattino, ore 10, relazione dell’architetto Elisabetta ORSI sul tema “Una Cittadella dello sport per Tortona”.