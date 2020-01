Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S

È un film di genere commedia del 2020, diretto da Gianluca Leuzzi, con Luigi Calagna e Sofia Scalia. Uscita al cinema il 17 gennaio 2020. Distribuito da Warner Bros. Italia.

Me contro Te – La vendetta del Signor S è il primo film con protagonisti i due giovanissimi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), noti nel web come i Me Contro Te. La coppia sicula, che conta oltre 4 milioni di iscritti sul suo canale e 1 milione e mezzo di follower su Instagram, dovranno fronteggiare ancora una volta il loro più acerrimo nemico, il Signor S. In precedenza il villain aveva scagliato i suoi scagnozzi contro Sofì e Luì, ma i due sono riusciti sempre a trionfare. Irritato dalle molteplici sconfitte, il Signor S questa volta ha deciso di intervenire per conquistare il mondo e ha promesso ai Me contro Te una terribile vendetta…

Data di uscita:17 gennaio 2020

Genere: Commedia

Anno:2020

Regia: Gianluca Leuzzi

Attori: Luigi Calagna, Sofia Scalia

Paese: Italia

Distribuzione: Warner Bros. Italia

Sceneggiatura: Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia

Fotografia: Davide Crippa

Montaggio: Davide Cerfeda

Produzione: Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te