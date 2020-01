Venticinquenne aggredita e derubata in piazza Castello a Casale: in corso le indagini per risalire al responsabile

Casale Monferrato – Un normale sabato sera in giro con gli amici si è trasformato in un incubo per una ragazza di 25 anni di Casale, M.D.D.

La giovane, che stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca, aveva parcheggiato l’auto nella centralissima piazza Castello per andare a prendere una bottiglietta d’acqua da un distributore automatico.

Approfittando della tarda ora e della città praticamente deserta un uomo di 30-40 anni si è avvicinato e ha preteso il telefono della ragazza.

Al suo rifiuto le ha sferrato un forte pugno che l’ha colpita al naso e al volto. L’uomo si è poi impadronito di portafoglio e telefonino ed è scappato dileguandosi nella notte.

La ragazza è tornata a casa sotto choc e con il volto tumefatto per il colpo ricevuto e, il giorno dopo, ha raggiunto la Caserma dei Carabinieri per denunciare l’aggressione.

Hanno, così, preso il via le indagini condotte dal Tenente Salvatore Puglisi.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo la vicenda e contano, grazie alle immagini delle telecamere della zona, di risalire all’aggressore.