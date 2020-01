La Piazza di Bibbiano va alla Lega, le Sardine devono sloggiare

Reggio Emilia – Forse il “Dentone con la Permanente” (nella foto in conferenza stampa) non sapeva – bisogna studiare amico mio – che in campagna elettorale la Legge dà la precedenza ai partiti politici per l’assegnazione degli spazi pubblici. Così giovedì 23 gennaio, ultimo giorno di campagna elettorale, sarà la Lega a fare il comizio di chiusura in Piazza della Repubblica a Bibbiano, mentre le Sardine con a capo il “Dentone con la Permanente” devono accontentarsi di “Piazza Libero Grassi”. La Lega aveva fatto sapere di aver prenotato la piazza appena scoccata la mezzanotte “per essere sicuri di arrivare primi rispetto a ogni altro partito riconosciuto”, sottolineando che “lo spazio spetta alla Lega”, in quanto partito.