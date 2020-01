Rubano zaino da un’auto e poi scappano: Carabiniere fuori servizio li insegue e li fa arrestare

Valenza – Grazie alla prontezza di un Carabiniere fuori servizio, sono stati arrestati tre uomini, padre e i due figli, residenti in un campo nomadi di Milano e responsabili di un furto su un’auto in sosta nel parcheggio dell’Esselunga a Valenza.

Il fatto è accaduto giovedì scorso.

L’ufficiale stava facendo la spesa quando ha visto le tre persone infrangere uno dei finestrini, prendere uno zaino dalla vettura e poi scappare a bordo di una Renault Megane.

Il Carabiniere, dopo aver avvisato i colleghi in servizio, ha seguito a distanza l’auto, intercettata poi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona ad Alluvioni Piovera.

Sull’auto dei tre, i militari hanno recuperato le cuffie e il mouse rubati poco prima dall’auto aziendale di un rappresentante orafo, che proprio in quegli stessi minuti stava sporgendo denuncia ai Carabinieri di Valenza.

Arrestati padre e i due figli per furto pluriaggravato, i militari sono riusciti a trovare anche lo zaino con all’interno un computer e altri oggetti lungo la strada di campagna percorsa dalla Megane.

Tutta la refurtiva è stata così restituita al legittimo proprietario.