Si getta dall’ultimo piano del parcheggio e si schianta a terra dopo un volo di 18 metri

Alessandria – Un uomo di circa 50 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note dagli inquirenti, è stato trovato morto al piano terra del parcheggio multipiano di Via Parma accanto alla tromba dell’ascensore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe gettato dal sesto piano della struttura da un’altezza di circa 18 metri, e la morte sarebbe stata istantanea. Verso le 17:40 alcuni automobilisti che erano all’interno del parcheggio hanno sentito un tonfo sordo e hanno visto il corpo dell’uomo riverso a terra ormai senza vita. A nulla sono valsi i soccorsi della squadra del 118 prontamente intervenuta sul posto insieme ai carabinieri e ad una pattuglia della polizia locale. Per ora i carabinieri e la sostituta procuratrice della Repubblica Letizia Aloisio stanno raccogliendo gli elementi necessari a definire l’esatta dinamica della tragedia anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di suicidio.