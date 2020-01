Ultraleggero precipita in piazza, morto il pilota

Moncalvo – Un ferroviere in pensione è morto oggi pomeriggio verso le quattro e mezzo mentre era alla cloche di un ultraleggero preso in affitto a Castelnuovo Don Bosco. La vittima, che si chiamava Lino Frigo, 71 anni di Moncalvo, è precipitato sulla piazza principale del paese mentre volava a bassa quota. Qui lo conoscevano tutti ed era noto perché aveva l’abitudine di sorvolare Moncalvo in volo a bordo di un aeroplanino, non di rado anche a bassa quota. Qualcuno che ha assistito all’incidente avrebbe dichiarato ai carabinieri che svolgono le indagini che, mentre era in volo, si sarebbe accorto all’ultimo momento di non potere evitare alcune auto parcheggiate, per cui avrebbe effettuato un’improvvisa virata perdendo il controllo del mezzo e precipitando proprio al centro della piazza. Inutili i soccorsi del 118 di Alessandria e dei Vigili del fuoco: il pilota è morto poco dopo lo schianto per le gravissime lesioni riportate. Per stabilire l’esatta dinamica dei fatti i carabinieri potranno avvalersi delle immagini riprese dalle telecamere installate dal Comune. Per fortuna non ci sono stati feriti, né danni alle cose. A parte l’aereo precipitato (nella foto tratta da Rai News).