Un’Alessandria senza gioco e idee si arrende ad un Renate ordinato che vince con merito

Meda (Renate 1 – Alessandria 0) – Sconfitta esterna per l’Alessandria che, a Meda, si arrende per 1-0 al Renate nell’anticipo della 22° giornata di serie C girone A.

Prestazione incolore, con pochissimi sussulti, da parte della compagine piemontese, quasi mai pericolosa nell’area avversaria. Il Renate, da parte sua, ha approfittato di qualche disattenzione di troppo e graziando anche la retroguardia mandrogna in diverse occasioni.

La cronaca.

Partenza migliore da parte dei Grigi che al quarto d’ora vanno vicino al gol con Arrighini che serve Sartore ma il numero 11 si fa ipnotizzare da Satalino.

Al 22’ padroni di casa in vantaggio: su una respinta della difesa mandrogna, ne approfitta Pizzul che crossa dalla sinistra, sul pallone si avventa capitan Guglielmotti che svetta di testa su Celia e buca un incolpevole Valentini.

I Grigi provano subito a reagire ma il destro di Chiarello è un misto tra un cross e un tiro, la palla finisce in fallo laterale.

Al 31’, sponda nerazzurra, Grbac rientra bene sul sinistro in area e prova il mancino ma Valentini para in due tempi senza alcun problema.

Nella ripresa mister Scazzola getta nella mischia Eusepi e il nuovo arrivato Di Quinzio al posto di Sartore e Chiarello.

Al 55’ Renate ancora vicino al gol: palla persa dall’Alessandria in fase di impostazione e i lombardi ne approfittano, Ranieri crossa ma la sfera non è intercettata da Plescia per un soffio.

Poco dopo ci prova anche Galuppini con un tiro cross di destro.

Al 59’ Renate ancora pericoloso con Galuppini che, di sinistro, non inquadra la porta.

Al 61’ Eleuteri sostituisce Gilli. I Grigi si scuotono e diventano più intraprendenti: al 67’ il tiro di Casarini non inquadra la porta.

Al 72’ mister Scazzola inserisce Gazzi e Dossena per Castellano e Sciacca.

All’88’ ancora un’occasione buona per il Renate per andare a segno: Plescia lascia sul posto Prestia e impegna severamente Valentini con un destro a incrociare. Il portiere dei Grigi salva la propria porta rifugiandosi in corner.

Nei minuti di recupero l’Alessandria tenta il tutto e per tutto ma senza mai creare particolari affanni alla retroguardia lombarda. La sfida finisce così 1-0.

Renate (3-5-2): Satalino; Marchetti, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri (47’st Magli), Grbac (23’st Rada), Pizzul; Galuppini (33’st Sorrentino), Plescia. A disp: Stucchi, Petito, Confalonieri, De Sena. All: Diana

Alessandria (3-5-2): Valentini; Gilli (16’st Eleuteri), Cosenza, Prestia; Sciacca (27’st Dossena), Chiarello (1’st Di Quinzio), Casarini, Castellano (27’st Gazzi), Celia; Sartore (1’st Eusepi), Arrighini. A disp: Crisanto, Gerace, Gjura, Pandolfi, M’Hamsi. All: Scazzola.

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Reti: pt 22′ Guglielmotti

Ammoniti: Marchetti, Cosenza, Plescia, Prestia per gioco falloso.

Calci d’angolo: 3-2

Recuperi: 1+4.