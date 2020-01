Grigi: esonerato mister Scazzola, squadra affidata al vice Marco Martini

Alessandria – Dopo la sconfitta fuori casa contro il Renate, in casa Alessandria Calcio è arrivata una decisione che, probabile, scatenerà alcune polemiche. Il club grigio ha, infatti, ufficialmente esonerato mister Cristiano Scazzola (nella foto).

Una scelta di certo inattesa anche perché mercoledì 22 gennaio, alle 15, la compagine mandrogna se la vedrà, fuori casa, contro il Gozzano nel match di recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie C girone A.

In una nota sul sito ufficiale la società grigia ha ringraziato il tecnico “per l’impegno profuso in questi mesi”.

Come comunicato sul sito ufficiale la conduzione della squadra è stata affidata all’allenatore in seconda Marco Martini.