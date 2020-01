Il Casale batte il Vado e conquista la terza posizione in classifica

Casale Monferrato (Casale Fbc 2 – Vado 0) – Pronto riscatto, dopo la sconfitta esterna con la Lavagnese, per il Casale Fbc che al “Palli”, terza di ritorno del campionato di serie D girone A, ha battuto senza troppi patemi per 2-0 un Vado non irresistibile conquistando la terza posizione in classifica in coabitazione con la Caronnese.

La cronaca del match.

Maurizio Germano, che siede in panchina al posto dello squalificato Francesco Buglio, manda in campo Tarlev, Bianco, Villanova, Todisco, Cintoi, Pinto, Coccolo, Poesio, Di Renzo, Di Lernia, Vecchierelli.

In panchina siedono Hoxha, Fabbri, Pisanello, Sadouk, Mullici, El Khayari, Brugni, Cappai, Buglio.

Mister Luca Tarabotto presenta il Vado con Illiante, L. Casazza, Dagnino, Redaelli, Castaldo, Guarco, Tomasini, Gallo, Alessi, Varela, Rotulo. Pronti a subentrare Faggiano, Tona, Bruschi, Ricchebuono, Alberto, Fossati, Cecon, Pittaluga, Terzoni. Ospiti in campo col 4-3-1-2.

Al 5° il Casale guadagna il primo angolo della partita.

Al 9° il risultato si sblocca, Casale in vantaggio: iniziativa di Coccolo che in area si fa spazio e serve un pallone rasoterra a Di Lernia che mette in rete.

I Nerostellati insistono e al 12° raddoppiano: Poesio recupera palla a centrocampo e lancia Coccolo che fa secco Illiante: 2 a 0.

La compagine ligure accusa il colpo e non riesce a reagire in maniera concreta.

I piemontesi amministrano la partita in tutta tranquillità, rallentando i ritmi e senza concedere spazi ai rossoblù.

Al 36° Cintoi crossa in area, Di Renzo al volo conclude: para Illiante.

Al 42° ci prova il Vado con Varela, il portiere dei Nerostellati, Tarlev, devia in angolo.

I liguri chiudono la prima frazione in attacco, ma il gol non arriva.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo con il Casale avanti 2-0.

Nella ripresa Casale subito in avanti: al 7° corner per i piemontesi, la difesa vadese respinge.

Al 14°, ancora sponda Casale, Di Renzo riceve palla in ottima posizione ma perde il tempo giusto per il tiro e la difesa vadese lo chiude in extremis.

Al 25° azione travolgente di Coccolo che arriva alla conclusione: Illiante para respingendo in angolo.

Al 33° Todisco lascia il posto a Sadouk.

Al 40° locali vicini al tris, ma i tentativi di Poesio prima e Coccolo poi sono respinti dalla difesa vadese.

Al 43° doppio cambio nel Casale: dentro Cappai e Pisanello, fuori Vecchierelli e Coccolo.

Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Casale esulta e aggancia la Caronnese in terza posizione a -1 dalla Lucchese e a -4 dalla capolista Prato.