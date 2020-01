Novi Ligure per la Dia è la capitale della ‘Ndrangheta del Basso Piemonte

Novi Ligure (Franco Traverso) – Dall’estratto della relazione semestrale (gennaio-giugno 2019) che la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) ha presentato in questi giorni al Parlamento, risulta che si è costituita una nova “Locale” (l’equivalente di una cosca mafiosa) operante sui territori di Novi Ligure e Alba. Interessata anche Asti.

La malavita condiziona le scelte politiche

La situazione, come si può capire facilmente, desta non poca preoccupazione al punto che si ipotizzano pressioni sulla politica locale a proposito di alcune scelte strategiche come, per esempio, quella del depuratore – definito eufemisticamente termovalorizzatore – che le giunte di Novi e Tortona vorrebbero realizzare nel loro territorio per sostituire la raccolta differenziata. Nel rapporto della Dia si legge fra l’altro: “Nel territorio di Cuneo e Alessandria si è costituita la locale del basso Piemonte, operante prevalentemente su Alba, Sommariva del Bosco e Novi Ligure, ma con influenza anche sulla provincia di Asti e con ramificazioni fino al confine regionale con la Liguria”. È chiaro che l’epicentro della ‘Ndrangheta sia proprio Novi in quanto cerniera tra Piemonte e Liguria. Una piccola città di circa 30.000 abitanti, posizionata in una zona strategica, di confine e cruciale ai fini dello spostamento di merci e denaro. Oltre al novese, la relazione della Dia certifica come anche la “provincia granda” (Cuneo) sia stata contaminata dalla ‘Ndrangheta.

Contaminazione già provata da operazioni di polizia come "Alba chiara" del 2011 che portò, appunto, allo scoprimento della Locale novese nel Basso Piemonte e quella più recente, la Locale di Asti scoperta nel 2018, con affiliati nel Cuneese (Alba). La presenza di cosche calabresi nel Basso Piemonte è stata confermata anche l'anno scorso dall'inchiesta "Carminius", contro soggetti collegati ai Bonavota di Sant'Onofrio, operanti a Carmagnola in contatto con Cosa Nostra, nella relazione si legge ancora: "Un patto che, partendo dalla gestione degli stupefacenti, aveva portato ad investire in attività apparentemente legali, come società finanziarie, immobiliari, concessionarie di autoveicoli, imprese edili, ditte operanti nella ristorazione e gestione di slot machine, per un valore di oltre 45 milioni di euro. […] Per quanto concerne la criminalità di matrice straniera – riporta il documento – si conferma anche nel Cuneese la presenza di gruppi di origine nord-africana e albanese che gestiscono prevalentemente le attività di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, nonché il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di connazionali".

Aziende nel gorgo del malaffare

Secondo la Dia, il Basso Piemonte “ospita” anche gruppi di Sinti, dediti per lo più alla commissione di reati predatori. La situazione è terrificante perché, oltre ad influenzare pesantemente le scelte politiche, la malavita organizzata – non solo ‘Ndrangheta, ma anche Mafia, Camorra e Sacra Corona Unita, giusto per non farci mancare niente – condiziona le aziende che sono già alla canna del gas in quanto tutte le aree della gestione aziendale sono a rischio contaminazione. Ed essendo il novese, come anche il cuneese, aree strategiche per trasporti, logistica e produzione, diventano varchi per l’infiltrazione malavitosa che coinvolge soprattutto politici e imprenditori. Per quanto riguarda invece l’aspetto operativo – come acquisti, la gestione del personale, servizi di supporto, vendite – le organizzazioni criminali tendono a infiltrarsi, non solo attraverso gli imprenditori (nei casi di più piccole dimensioni), ma anche tramite personale interno e di livello direttivo (nei casi di maggiori dimensioni e strutture più articolate). Il rischio delle imprese a esporsi alla contaminazione di cellule criminali è legata alla necessità di operare in tempi di crisi e alla volontà di guadagnare di più per battere la concorrenza. Il processo d’infiltrazione è solitamente facilitato da soggetti che popolano la cosiddetta zona grigia, vale a dire da individui che agiscono nella sfera economica legale, in quella politica e civile, intrattenendo rapporti di scambio con coloro che appartengono ai nuclei criminali e facendo da tramite tra questi e l’impresa legale. Accanto a questi soggetti operano intermediari, persone affiliate o comunque vicine alla criminalità organizzata che hanno l’obiettivo di individuare e avvicinare le potenziali vittime, traendone a loro volta un vantaggio. L’infiltrazione mafiosa nell’economia della nostra zona sembra pertanto strutturarsi sotto forma di processo dinamico, all’interno del quale entrambi i fattori della sottomissione e della collusione entrano in gioco fino ad estromettere l’imprenditore dalle decisioni aziendali. I nostri imprenditori e i nostri manager sembrano essere consapevoli che il fenomeno mafioso sta attualmente conoscendo un’ulteriore fase di espansione a seguito della crisi economico-finanziaria ma non riescono ormai a distaccarsene.