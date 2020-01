Tra Canelli e Hsl Derthona un pareggio giusto

Canelli (Stefano Cortemiglia) – Sprazzi di “bel calcio d’eccellenza” tra Canelli e HSL Derthona che non deludono le attese, disputando un’ottima partita e dividendosi la posta in gioco con il risultato finale di 1 a 1.

Una sfida tosta per comprendere lo stato di forma fisica e mentale del Derthona (reduce da due 1 a 1 consecutivi, con Asti e Benarzole).

Un pareggio che, anche grazie al mezzo passo falso interno del Saluzzo, consente alla squadra tortonese di condividere la testa della classifica con i cuneesi a 33 punti.

Mr. Pellegrini, a parte Mazzaro, ritrova la squadra al completo.

Difesa con Teti, Magnè, Grillo, Cattaneo e Mazzocca. A centrocampo Soumah, Palazzo e Manesiev.

In attacco rientra Russo, con Merlano (Spoto in panca) e Fiore. Il Canelli di Mr. Raimondi conta su giocatori di indubbia qualità come Celeste, Acosta e Bosco (inizialmente in panchina) e di esperienza come Alfiero.

I padroni di casa partono fortissimo e costringono i leoni nella loro trequarti campo: il colpo di testa di Cornero al 4’ minuto esce di un nonnulla dal palo alla destra di Teti.

Bisogna attendere 19 minuti per registrare la prima, pericolosa, conclusione del Derthona con Merlano che, in azione solitaria, scaglia un destro dalla distanza che impegna Zeggio. Ma al 23’ p.t. Mazzocca, in posizione avanzata, perde palla sul lato sinistro del campo e innesca una ripartenza bruciante del Canelli: Celeste (migliore in campo dei suoi) fa partire un lancio che pesca Cornero sulla destra che conclude, impegnando Teti.

Sulla respinta il più lesto a giungere sul pallone è Redi che batte l’estremo difensore bianconero.

Il Derthona ha il merito di reagire immediatamente: al minuto 28’ p.t., Palazzo viene steso da Nouri in area e il signor Terribile non ha dubbi, decretando la massima punizione.

Sul pallone va lo specialista Soumah che spiazza nettamente Zeggio e realizza il goal del pareggio.

Il primo tempo termina sul risultato di 1 a 1.

Nella ripresa, partono meglio gli ospiti pericolosi al 6’ s.t. con un cross dalla distanza sul quale, ne Russo ne Merlano, arrivano di un soffio per battere a rete.

Pellegrini inserisce Spoto e il neoacquisto Maione per Russo (stanco) e Palazzo (ammonito).

Al 14’ la botta di Manasiev viene respinta con difficoltà da Zeggio, sulla ribattuta Merlano colpisce debolmente, finendo per consegnare il pallone all’estremo difensore dei canellesi.

Al 17’ s.t. Soumah commette fallo, poco lontano dall’ingresso in area e viene ammonito: la punizione di Celeste esce di poco.

Al 21’ conclusione di Soumah dai 25 metri, di collo ad effetto, su passaggio di Fiore: palla appena sopra la traversa. In pochi minuti vengono ammoniti oltre a Soumah anche Maione e Manesiev (sostituito da Bardone).

Al 34’ s.t. Soumah, migliore in campo dell’HSL, commette un fallo ingenuo a centrocampo, si becca la seconda ammonizione e la conseguente espulsione.

Sarà un finale di sofferenza per i bianconeri, stretti nelle morsa del Canelli che si renderà pericoloso con Bosco, Acosta e Cornero. Ma un plauso a Magnè, Grillo, Cattaneo e Mazzocca che difenderanno con estrema attenzione il risultato di parità.

La partita termina dopo quattro minuti di recupero, con il risultato di 1 a 1.

Per il Derthona si tratta della 6 a° pareggio stagionale.

Il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: 9 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta.

Il prossimo turno (17a giornata), si disputerà domenica 26.01.2020: l’HSL Derthona affronterà al Fausto Coppi il Vanchigloa.

Canelli SDS 1922 – HSL Derthona 1-1

Marcatori: 24’ Redi (C), 30’ Soumah rig. (D)

Canelli Sds 1922 (4-3-3): Zeggio, Nouri (dal 44’ st Coppola), Prizio, Lumello, Raimondo; Acosta, Bordone (dal 44’ at Carrese), Redi; Cornero (dal 30’ st Bosco), Celeste, Alfiero. All: Stefano Raimondi.

Hsl Derthona(4-3-3): Teti, Cattaneo, Magné, Grillo, Mazzocca; Manasiev (dal 40’ st Bardone), Palazzo (dal 15’ st Maione), Soumah; Fiore, Merlano, Russo (10’ st Spoto). All.: Luca Pellegrini.

Ammoniti: Raimondo (C), Palazzo (D), Redi (C), Soumah (D), Manasiev (D), Maione (D).

Espulsi: – Soumah (D)

Note: Spettatori 500

Il punto sul campionato

La sedicesima giornata (prima di ritorno) del Campionato di Eccellenza Girone B, registra 3 vittorie interne, 2 esterne, 3 pareggi.

Si respira grande calcio d’Eccellenza al Piero Sardi, nel pareggio, 1 a 1, tra Canelli e HSL Derthona (al vantaggio dei padroni di casa con Redi, replica per l’HSL, su calcio di rigore, Soumah che, poco dopo, sarà espulso per doppia ammonizione).

Un punto utile per entrambe le squadre: consente al Derthona di rimanere in testa alla classifica a 33 punti e al Canelli di raggiungere il Castellazzo Bormida in terza posizione.

D’altro canto il Saluzzo non approfitta del risultato di Canelli e inciampa nel compatto Chisola Calcio, raggiungendo il pareggio con una rete di Tosi, nella ripresa, al primo minuto di recupero. De Peralta, capocannoniere, fallisce un calcio di rigore al 1’ minuto di gioco.

Al terzo posto, con 26 punti, ci sono il Canelli e il Castellazzo Bormida. Quest’ultimo perde nei minuti di recupero per 1 a 2 contro il Pinerolo (in vantaggio i torinesi con Nicolini, pareggio su rigore del Castellazzo con Simone e goal vittoria del Pinerolo, ancora su rigore, trasformato da Chiatellino).

Pinerolo che sale a 25 punti, in compagnia della Pro Dronero (sconfitta netta ad Asti) e dell’Olmo che ritrova la vittoria in casa contro il Corneliano Roero (in goal Andrea Dalmasso e Armando) .

Continua il buon momento per l’Asti che batte con un pesante 4 a 0 la Pro Dronero (reti di Picone, Bandirola 2 e Amoruso) e raggiunge quota 23 punti.

Al 9° posto, 21 punti, c’è il Chisola che sfiora l’impresa a Saluzzo: viene raggiunta (1-1) nei minuti di recupero.

A 20 punti il Vanchiglia che pareggia 0-0 contro L’Atletico Torino.

A 19 punti ci sono il Corneliano Roero e il Moretta che, grazie a una tripletta di Modini (9 reti e capocannoniere) espugna il campo della CBS.

A 17 punti la Giovanile Centallo e l’Atletico Torino.

Il Benarzole (che batte per 2 a 1 la Giovanile Centallo) sale a 13 punti.

Chiude la classifica la CBS a 5 punti.

Per una classifica che si presenta così: HSL Derthona Saluzzo 33; Castellazzo B., Canelli 26; Pinerolo, Olmo, Pro Dronero, 25; Asti 23; Chisola 21; Vanchiglia 20, Corneliano Roero, Moretta 19; Giovanile Centallo, Atletico Torino 17; Benarzole 13; CBS 5.

Classifica Marcatori:

9 De Peralta (Saluzzo), Moreo (Vanchiglia), Modini (Moretta).

8 Montante (Corneliano).

7 Russo, Spoto (HSL); A. Dalmasso (Olmo); Bandirola (Asti).

6 Dutto (Pro Dronero), Ramondo (CBS), Bosco (Canelli), G. Dalmasso, Armando (Olmo), Scavone (Saluzzo) Aloia (Giov. Centallo).

5 Soumah (HSL); Ba Abdoulay, Ritz Kamal (Chisola), Galfrè (Pro Dronero), Bellino (Chisola), Carrer (Saluzzo) Simone (Castellazzo) Coulibaly (Atletico Torino).

4 Viglione,Magnino (Giov. Centallo); Lewandowski (Asti); Gasbarroni, Chiatellino (Pinerolo), Piana (Castellazzo), Parussa, De Souza (Benarzole), Atomei (Pro Dronero), Tosi (Saluzzo), Bellino (Chisola), Boussalmi (Atlet Torino).