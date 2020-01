Ai domiciliari, evade e va a fare casino in un bar del centro storico. Arrestato di nuovo

Novi Ligure – Era ai domiciliari per reati in materi di stupefacenti ma si era allontanato dalla propria abitazione per andare tranquillamente in giro per la città.

E’ accaduto a Novi Ligure. Protagonista un trentaquattrenne di origine marocchine, E.H.A., che, notato da un barista del centro storico novese in forte stato di agitazione all’interno del proprio locale, ha immediatamente chiamato i Carabinieri. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga in bicicletta ma è stato subito fermato e poi condotto in ospedale da un’ambulanza del 118 e lì piantonato in stato di arresto in attesa di processo.