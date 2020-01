Al volante con patenti straniere false: denunciati

Acqui Terme – Un ventitreenne di origine rumene, residente a Castellazzo Bormida, è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Acqui Terme perché, fermato durante un controllo, aveva esibito una patente ucraina.

Il documento è stato subito sequestrato ma l’uomo ha cercato di giustificarne il possesso attraverso degli incartamenti di provenienza russa che attestavano l’abilitazione in una scuola guida estera.

Inizialmente, il Giudice di Pace di Alessandria ha restituito la patente, annullando anche il verbale ma, da alcuni successivi accertamenti dell’Interpol, è emerso che il giovane non aveva conseguito alcuna patente di guida ucraina.

Accertata dalla Polizia Scientifica la falsità della patente, l’uomo è stato quindi intercettato dalla Polizia Stradale di Acqui in una casa della periferia acquese e la patente è stata di nuovo sequestrata, così come l’auto, una Audi A4.

Ora il ventitreenne dovrà rispondere di falso, guida in stato di ebbrezza e false attestazioni.

A finire nel mirino della Polizia Stradale è stato anche un cinquantaduenne olandese, in Italia per motivi di lavoro. L’uomo, attivo nel commercio di auto, è stato sorpreso dagli agenti alla guida con una patente libica. Le sue spiegazioni non hanno convinto la Polstrada. Il documento è stato quindi sequestrato e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria.