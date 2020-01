Altre due lievi scosse di terremoto in Val Borbera nella notte tra domenica e lunedì

Cantalupo Ligure – Dopo quella di ieri mattina a Borghetto Borbera, nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio si sono registrate altre due lievi scosse di terremoto in provincia di Alessandria.

La prima scossa si è verificata domenica sera a Garbagna intorno alle dieci e mezza, di magnitudo pari a 1,9, rilevata solo dagli strumenti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro della seconda scossa, di magnitudo 2,2, è stato invece localizzato nel territorio di Cantalupo Ligure (nella foto), a una profondità di 10 chilometri. In questo caso il terremoto ha colpito poco prima dell’una di notte di lunedì 20.

La Protezione Civile provinciale riferisce che non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone.