Locale regolarmente frequentato da pregiudicati: chiuso per una settimana il Bar Dante di Valenza

Valenza – Su proposta dei militari del Comando della Stazione dei Carabinieri di Valenza, lo scorso venerdì personale della Squadra Amministrativa della divisione Pasi della Questura di Alessandria congiuntamente con personale dell’Arma, ha notificato al titolare del Bar Dante di Valenza, in viale Dante 32, il decreto del Questore che dispone la chiusura del locale per sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato poiché negli ultimi mesi, all’interno del locale, la Polizia ha accertato la costante presenza di numerosi pregiudicati per diverse tipologie di reati sia contro la persona e il patrimonio che inerenti alla normativa sugli stupefacenti.

Il locale, costituendo un luogo di abituale ritrovo ed un punto di riferimento per soggetti pluripregiudicati la cui aggregazione rappresenta fonte di allarme sociale, è stato ritenuto dalle Forze dell’Ordine causa di profondo disagio per i residenti della zona.

Dalle verifiche effettuate sono, inoltre, emerse irregolarità relative all’assunzione del personale, nonché sulla corretta tenuta ed esposizione delle normative sui pubblici esercizi.