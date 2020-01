Novipiù Casale chiude agevolmente la pratica Treviglio e si riporta in testa alla classifica

Casale Monferrato – La Novipiù Junior Casale batte 85-65 Blu Basket Treviglio, agganciando in vetta Reale Mutua Torino, vittoriosa nell’anticipo.

Senza l’infortunato Piazza, la squadra di coach Ferrari ha iniziato col piede giusto, chiudendo il primo quarto in vantaggio di 11 punti. Nel secondo, però, Treviglio ha reagito, portandosi a -1 all’intervallo lungo.

Nella ripresa è arrivata l’accelerata decisiva. I Rossoblu hanno chiuso il terzo quarto sul +16 e poi hanno mantenuto le distanze senza soffrire negli ultimi minuti di gara.

Per i monferrini ben quattro i giocatori in cifra: Sims a 20 (doppia doppia per l’americano visti gli 11 rimbalzi, ndr), Roberts a 17, capitan Martinoni a 15 e Camara a 12. La Junior ha dominato dentro l’area, col doppio dei canestri andati a segno rispetto all’avversario che paga anche ben 23 triple sbagliate.