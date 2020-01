Operaio muore sul colpo dopo essere stato investito da un camion in strada Casalcermelli

Alessandria – Tragico incidente oggi pomeriggio, intorno alle cinque e un quarto, in strada Casalcermelli, all’altezza della discarica, nei pressi del casello autostradale di Alessandria Sud. Un operaio è morto sul colpo dopo essere stato investito da un camion. Sul posto è sopraggiunto il 118 ma l’intervento dei soccorsi è stato, purtroppo, inutile. Sono in corso accertamenti, da parte di Polizia Stradale e Carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i tecnici dello Spresal stanno lavorando all’interno della discarica Clara e Buona dove è avvenuto il drammatico incidente mortale per capire come sia stato possibile uno schianto del genere nonostante le misure di sicurezza dell’impianto. Le indagini saranno condotte dal sostituto procuratore Letizia Aloisio.