Ricettazione, nei guai quarantaquattrenne di Novi Ligure

Novi Ligure – Un quarantaquattrenne di Novi Ligure, L.V.M., con precedenti di polizia, è stato messo agli arresti domiciliari dai Carabinieri di Cassano Spinola che, in seguito ad indagini e accertamenti, hanno scoperto che l’uomo si era reso responsabile di reati contro il patrimonio, in particolare reati di ricettazione commessi tra Novi Ligure e Alessandria nel periodo fra settembre e ottobre 2019.

Mediante l’inganno, il quarantaquattrenne aveva convinto due donne a incassare tre assegni, provento di furto, e a consegnargli la relativa somma di 800 euro.

I Carabinieri, in seguito ad ordinanza emessa dalla Procura alessandrina, hanno fatto scattare la manette ai polsi dell’uomo che è stato così messo ai domiciliari presso la propria abitazione con l’utilizzo del braccialetto elettronico.